В МИД РФ рассказали о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе

Россия находится в контакте с Турцией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет о политико-дипломатических контактах и контактах между военнослужащими двух стран.

«Безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают регулярно ситуацию в регионе», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга 27 ноября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян заявил, что дважды за час обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

— Минобороны РФ: подача света в дома Степанакерта почти полностью восстановлена

— Пашинян: в Армении и за ее пределами есть желающие создать впечатление анархии