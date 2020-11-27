В МИД РФ оценили призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья подрывом процесса урегулирования в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Санду в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией, а также мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.

По словам представителя российского ведомства, присутствие оперативной группы ВС РФ в Приднестровье, прежде всего, «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил».

Она подчеркнула, что уже 25 лет в регионе, где находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность.

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