Пашинян заявил, что дважды за час обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что дважды за час созванивался с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев», — заявил премьер.

Он отметил, что такие обсуждения с российским президентом проходят регулярно, иногда по несколько раз в сутки.

При этом стороны не всегда распространяются о проведении телефонных переговоров и их содержании, подчеркнул Пашинян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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