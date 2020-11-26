Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и областях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 26 ноября, подписал указ, в соответствии с которым его уполномоченные представители в Минске и областях республики будут наделены дополнительными правами. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Там уточнили, что глава государства подписал документ, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года «Об уполномоченных представителях главы государства» и от 28 марта 2019 года «О представителях государства».

Отмечается, что уполномоченные представители Лукашенко теперь будут иметь право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на таких заседаниях. Кроме того, они смогут давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Стал забывать обещания»: чего Россия ждет от Лукашенко

— Лукашенко заявил, что не допустит российской приватизации белорусских предприятий

— Лукашенко рассказал, как его можно отстранить от власти