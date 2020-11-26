Лавров сообщил Лукашенко, что Москва привержена сочинским договоренностям
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва остается приверженной договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи, передает ТАСС.
«Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита», — сказал министр.
Он также отметил, что Москва и Минск одинаково заинтересованы в укреплении отношений и преследуют одну и ту же цель — продвигаться к взаимной выгоде обеих стран и Союзного государства.
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