Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону в Сарове
Антон Демидов
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Президент России Владимир Путин в четверг, 26 ноября, возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону (1904-1996), расположенному в городе Саров. Об этом свидетельствуют кадры телеканала «Россия-24».
Отмечается, что российский лидер возложил букет бордовых роз к монументу, стоящему возле Дома ученых.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом.
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