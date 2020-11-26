Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону в Сарове

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 ноября, возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону (1904-1996), расположенному в городе Саров. Об этом свидетельствуют кадры телеканала «Россия-24».

Отмечается, что российский лидер возложил букет бордовых роз к монументу, стоящему возле Дома ученых.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом.

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