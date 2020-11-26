МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
Антон Демидов
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Посла Франции вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста из-за сенатской резолюции по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Лейлу Абдуллаеву.
Она уведомила, что в МИД республики был вызвал посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.
«С ним была проведена встреча, была представлена нота протеста», — сказала Абдуллаева.
Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах.
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