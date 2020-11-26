МК рассказал об особенностях нового французского закона о «глобальной безопасности»

Принятый накануне Национальным собранием Франции и подписанный президентом Макроном закон о «глобальной безопасности» прекрасно вписывается в стратегию подавления бесконтрольных бунтов и беспорядков, угрожающих большинству законопослушных жителей Франции, пишет «Московский комсомолец».

«Закон этот отлично иллюстрирует несколько принципиально важных общественно-политических вектора. Во-первых, современное передовое западное государство, носящееся, как черт с писаной торбой, по всему миру с пресловутыми «правами протестующих» у себя дома ни с какими возражениями не считается и подавляет бунтовщиков и мародеров жесткой рукой.

А во-вторых, все наши многочисленные «правозащитники», «честные» журналисты и либеральная публика в целом предпочитает помалкивать в тряпочку и не обсуждать иностранную практику и то как «Белый Хозяин» работает с протестом в своей стране», — отмечает издание.

Таким образом, становится очевидным, что западные страны будут и дальше идти по пути ужесточения законодательства в сфере противодействия протестам, говорится в публикации.

«Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка неизбежно и объективно будет толкать власти евроатлантического сообщества к все большему «закручиванию гаек» и купированию силовыми методами разгулявшейся и неподконтрольной экстремистской «улицы». А во-вторых, эти меры будут таким же закономерным образом и лишать их остатков морального лидерства в новом мире. Всем кто еще смотрит на Запад в надежде подчерпнуть там какие-то стандарты этики и прав человека следует понимать, что эта эпоха подходит к концу, никаким моральным камертоном Запад не является. Ну и в третьих, чисто утилитарно, нам не нужно стесняться, так сказать, заимствовать «лучшие передовые практики» - например, давать штрафы по 4 миллиона клавиатурным воинам, разжигающим в соцсетях ненависть в отношении представителей правоохранительных органов», — пишет газета.