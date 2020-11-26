Депутат Рады нашел «дыру» в украинском бюджете

В украинском бюджете на 2020 год образовалась «огромная дыра» — не хватает как минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает «Российская газета».

«Главная проблема — это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст — из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка», — говорится в сообщении.

По словам депутата, у украинского государства пока еще есть деньги на зарплаты, пенсии, внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. Но на строительство дорог, школ, на оборудование для больниц средств уже нет.

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