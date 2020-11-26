Тихановская заявила, что пересмотрит договоренности Лукашенко с Россией

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем Telegram-канале заявила, что пересмотрит договоренности президента республики Александра Лукашенко с Россией.

По ее словам, действующий глава государства «утратил поддержку белорусского народа», а значит все его сделки должны быть аннулированы новым правительством.

При этом Тихановская подчеркнула, что оппозиция Белоруссии выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией, но «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Лукашенко в Минске.