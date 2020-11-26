Лавров: у РФ и Белоруссии есть методы для защиты от вмешательства Запада

У России и Белоруссии есть методы для защиты от вмешательства стран Запада во внутренние дела. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в западных государствах принимаются документы по продвижению демократии. Такое уже есть по России, а также в Конгресс США внесен такой же документ по Белоруссии.

«Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть, чем защищать себя, как отстоять свою независимость», — подчеркнул Лавров.

По его словам, это общая позиция президентов РФ и Белоруссии и правительств обеих стран.

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