Лавров проводит встречу с Макеем один на один в Минске
Анна Светлова
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу в формате один на один с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что они беседуют в отсутствии прессы, после переговоров российский министр отправится на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лавров прибыл в Минск 25 ноября для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.
По данным МИД Белоруссии, на встрече министры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе.
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