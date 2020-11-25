Посол РФ ответил на обвинения США в адрес «Газпрома»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения США в адрес российского «Газпрома» являются попыткой получить дополнительные преимущества на рынке, передает ТАСС.

«Попытки обвинить наших поставщиков энергоносителей в слабых экологических стандартах по сравнению с американскими не выдерживают критики», — отметил дипломат.

По его словам, США таким образом пытаются получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке углеводородов.

Антонов также подчеркнул, что «Газпром» регулярно совершенствует свои технологии по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что «Газпром» якобы является одной из худших компаний в вопросе загрязнения окружающей среды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Северный поток — 2» не будет введен в строй»: США давят на Европу

— Новак рассказал, что производство СПГ может вырасти до 25% от мирового рынка

— Песков раскритиковал политику США в отношении «Северного потока — 2»