Семь стран присоединились к санкциям ЕС против России за кибератаку на Бундестаг

Семь стран-партнеров Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к санкциям против российских граждан и компаний, которые якобы причастные к кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

К ограничениям присоединились Македония, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Украина и Грузия.

«Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в документе.

ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. По версии Совета ЕС, кибератака была совершена на информационную систему парламента и повлияла на ее работу в течение нескольких дней. Кроме того, было похищено много данных и затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель. Россия опровергала предположения ФРГ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

— Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

— В Бундестаге заявили о беспочвенной атаке на Россию из-за ситуации с Навальным