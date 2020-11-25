Семь стран присоединились к санкциям ЕС против России за кибератаку на Бундестаг
Семь стран-партнеров Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к санкциям против российских граждан и компаний, которые якобы причастные к кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
К ограничениям присоединились Македония, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Украина и Грузия.
«Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в документе.
ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. По версии Совета ЕС, кибератака была совершена на информационную систему парламента и повлияла на ее работу в течение нескольких дней. Кроме того, было похищено много данных и затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель. Россия опровергала предположения ФРГ.
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