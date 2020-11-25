США введут санкции против РФ и Китая из-за содействия иранской ядерной программе

США введут санкции в отношении четырех организаций из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, содействуют иранской ядерной программе, сообщает Reuters.

Соединенные Штаты введут санкции против четырех организаций из РФ и КНР, которые, по мнению Вашингтона, содействуют ядерной программе Ирана. Как передает агентство Reuters, с таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс.

По его словам, соответствующие меры будут приняты 25 ноября. Абрамс добавил, что Вашингтон продолжит давление на Иран. В частности, в декабре и январе будут расширены санкции против Тегерана, связанные с якобы имеющим место в стране производством оружия массового уничтожения и нарушением прав человека. Цитат Абрамса агентство не приводит.

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