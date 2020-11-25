Байден прослезился, говоря о влиянии COVID-19 на психическое здоровье американцев

Демократ Джо Байден, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, обсуждая влияние COVID-19 на финансовое и психическое здоровье американцев, прослезился. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Байден вспоминал, как его отец однажды испытывал «беспокойство» ночью, потому что он только что сменил работу и потерял медицинскую страховку: «Подумайте обо всех людях, которые не спят по ночам, смотрят в потолок и думают: «Не дай бог, чтобы это случилось». Это больше, чем просто финансовый кризис. Это кризис, который вызывает настоящий психологический стресс у миллионов людей, и в наших силах его решить. И в то же время обеспечить рост экономики».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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