Администрация Трампа подготовила санкции против Минобороны РФ

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа подготовила проект санкций против российского Министерства обороны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В перечень вошли ряд предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, один из ФГУПов, связанных с администрацией президента России Владимира Путина, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Помимо этого, ограничения могут ввести против институтов «Росатома», двух предприятий «Роскосмоса», а также производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Всего, согласно документу, санкции введут против 28 российских организаций, а также против 89 китайских предприятий.

Ранее США ввели санкции против трех российских организаций: «Авиазапчасти», акционерного общества «Элекон» и компании Nilco Group.