Польша обвинила РФ в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Посольство Польши в России выпустило заявление, где обвинило Москву в искажении фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК.

Российская сторона пытается скрыть ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложить вину на нацистскую Германию, заявили в дипмиссии.

По данным посольства, во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, депутат Госдумы Алексей Чепа предложил отменить документ от 2010 года, где подтверждалась ответственность СССР за эти события.

«Нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление», — отметили в посольстве.

Катынское преступление — серия расстрелов весной 1940 года почти 22 тыс. поляков. Они были казнены по решению Политбюро ЦК ВКП(б). Более 14,5 тыс. погибших были военнопленными лагерей НКВД. Когда через год тела были обнаружены, правительство Советского Союза заявило, что военнопленные были расстреляны немцами. СССР признал вину только в апреле 1990 года.

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