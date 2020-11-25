Байден рассказал о планах на первые 100 дней своего президентства
Демократ Джо Байден поделился планами на первые 100 дней своего нахождения на посту главы государства.
Он отметил, что этот период его администрация посвятит реформе миграции и борьбе с коронавирусом.
«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, чтобы дать возможность получения гражданства для 11 млн незарегистрированных человек», — сказал Байден в интервью телеканалу NBC.
Политик также добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли вред экологии и здоровью американцев.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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