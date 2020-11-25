Байден пообещал, что его президентство не будет «третьим сроком» Обамы

Кандидат от демократов Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, заверил, что его правление не станет «третьим сроком» бывшего главы США Барака Обамы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Это не третий срок Обамы, так как мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена», — заявил политик.

Байден также считает, что президент США Дональд Трамп «изменил ландшафт». По его словам, девиз действующего главы Белого дома «Америка в первую очередь» привел к тому, что страна осталась «в одиночестве».