Помпео пообещал сделать все необходимое для передачи власти администрации Байдена

Госдепартамент США сделает все необходимое для передачи власти новой администрации демократа Джо Байдена, объявившего себя победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы сделаем все, что от нас требуется по закону», — заявил он.

Помпео также пообещал, что внешнеполитическое ведомство выполнит данную работу.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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