Помпео пообещал сделать все необходимое для передачи власти администрации Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Госдепартамент США сделает все необходимое для передачи власти новой администрации демократа Джо Байдена, объявившего себя победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы сделаем все, что от нас требуется по закону», — заявил он.

Помпео также пообещал, что внешнеполитическое ведомство выполнит данную работу.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

США сильнее с союзниками: Байден раскрыл планы на президентство

Белый дом предоставил доступ Байдену к ежедневной информации для президента

Пентагон провел встречу с командой Байдена для передачи власти