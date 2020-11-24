В Кремле рассказали детали разговора Путина и Эрдогана

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Политики обсудили ход реализации согласованных договоренностей по перемирию в непризнанном Нагорном Карабахе.

В ходе переговоров российский глава рассказал о деятельности миротворцев, которые занимаются сохранением режима прекращения огня в регионе.

Кроме того, президентами подчеркнута приоритетность гуманитарных вопросов, в том числе возвращение беженцев, а также сохранение культурных и религиозных объектов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

— Путин заявил, что обстановка в Карабахе стабилизируется

— Путин и Эрдоган обсудили создание центра по соблюдению перемирия в Карабахе