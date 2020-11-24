Путин и Эрдоган обсудили создание центра по соблюдению перемирия в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора политики обсудили вопрос создания центра по соблюдению перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе. Президент Турции также выразил надежду на то, что центр начнет функционировать в ближайшее время.

Кроме того, турецкий лидер высказался за совместную работу двух стран для поддержания единства Ливии.

При этом лидеры стран также обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что Россия и Турция должны согласовать быстрые шаги для прекращения конфликта на территории САР.

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