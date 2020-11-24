Байден заявил, что его администрация не отвергнет союзников и бросит вызов противнику

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден заявил, что его будущая администрация бросит вызов противнику. Об этом он заявил в ходе публичного мероприятия в Вилмингтоне, штат Делавэр, трансляция мероприятия велась в Twitter политика.

При этом он добавил, что США не намерены отворачиваться от союзников.

«Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!» — подчеркнул Байден.

Ранее Верховный суд Невады вынес решение о победе Байдена в штате по итогам подсчета голосов. Кроме того, о победе политика заявил и губернатор штата Пенсильвания.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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