Трамп выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты выступит с заявлением, сообщил Белый дом.

Трамп должен был начать выступление в 12.30 (20.30 мск), об этом сообщили за три минуты. Пока политик задерживается.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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