В МИД призвали Германию отказаться от агрессивной риторики

Агрессивная риторика Германии в отношении России, безосновательные обвинения, отказ от многих направлений сотрудничества и санкции серьезно вредят отношениям стран. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече были проанализированы состояние и перспективы отношений России и Германии.

Также Титов и фон Гайр обменялись мнениями по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии и Белоруссии.

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