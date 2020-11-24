В МИД призвали Германию отказаться от агрессивной риторики
Агрессивная риторика Германии в отношении России, безосновательные обвинения, отказ от многих направлений сотрудничества и санкции серьезно вредят отношениям стран. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече были проанализированы состояние и перспективы отношений России и Германии.
Также Титов и фон Гайр обменялись мнениями по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии и Белоруссии.
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