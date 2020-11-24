США ввели санкции против трех российских организаций
Карина Казанцева
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США ввели санкции против трех российских организаций, потому что они якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамента размещено в Федеральном реестре.
Под санкции попали «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group. В список по ограничениям вошли еще две компании из Китая.
Решение вступило в силу 6 ноября. Санкции будут действовать два года, срок может быть изменен по решению госсекретаря США.
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