Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном выполнение соглашения по Карабаху
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В заявлении уточняется, что разговоры главы государства с иностранными лидерами прошли в понедельник, 23 ноября, и во вторник, 24 ноября.
В ходе разговора Путин обсудил ход выполнения принятых соглашений по стабилизации ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.
Кроме того, были подведены итоги визита российской межведомственной делегации в Баку и Ереван в субботу, 21 ноября.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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