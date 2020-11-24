Трамп сообщил о скорой подаче крупного иска по выборам

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении в ближайшее время подать крупный иск, который связан с фальсификациями в ходе выборов главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

Такой публикацией политик прокомментировал прошедший опрос от издания Politico и компании Seven Letter Insight. В ходе него выяснилось, что 79% сторонников республиканцев считают, что выборы были «украдены».

«Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», — написал Трамп.

Он отметил, что в документе будут «в мельчайших деталях» раскрыты фальсификации во время подсчета голосов.

Кроме того, глава Белого дома снова указал на то, что выборы были «подтасованными».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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