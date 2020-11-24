Эксперты оценили французский опыт конституционного строительства 1958 года

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвященный французскому опыту конституционного строительства 1958 года. В рамках празднования 130-летия Шарля де Голля эксперты представили доклад «Принятие конституции Пятой республики», в котором провели параллели с российским голосованием по поправкам к Конституции, состоявшемся летом 2020 года.

Эксперты, в частности, подчеркнули, что идея де Голля о том, что достоинство граждан невозможно без величия Франции, встречало яростное сопротивление большинства политической элиты - либералов, социалистов и коммунистов. Однако, ради реализации своей базовой идеи величия Франции он шел на конфликт с ним вплоть до роспуска парламента. История рассудила, что он был прав, и за пределами, и во Франции его называют «последний великий француз».

Как подчеркнул автор доклада замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, Франция оказала влияние на эволюцию понятия демократии. «Опыт конституционного строительства колоссален. И для России представляет большую ценность. Сильная президентская власть в России имеет сходство с устройством во Франции, а идеи де Голля созвучны с российской современной теорией и практикой госстроительства. Сегодня Россия проходит через важный этап реформирования – с момента внесения поправок к Конституции и до принятия федеральных законов. Эти реформы сопоставимы с реформами де Голля 1958-62 годов, поэтому осмысление французского опыта очень интересно и для России», - пояснил Шаповалов.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что в период проведения конституционной реформы 2020 года Россия внимательно изучала соответствующий опыт Франции. «Де Голль ввёл новый механизм изменения Конституции – достижение принципиальной договорённости между правительством и парламентом. Передача права подготовить проект Конституции правительству при условии соблюдения пяти принципов государственного устройства: только всеобщее голосование – источник власти, испольная и законодательная власти должны быть отделены друг от друга, правительство должно быть ответственно перед парламентом, судебная власть должна быть независимой», - рассказал Брод.

Профессор кафедры истории и теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов также обратил внимание на то, что при разработке российской модели разделения властей, была принята на вооружение вмешанная президентская республика. «Согласно этой модели глава государства возвышается над системой разделения властей. Такая модель демонстрирует определенные особенности в нашей стране – особенности партийной системы. Например, никогда у нас не было ситуации, когда глава правительства и президент представляют разные политические позиции, - рассказал Кузнецов.