МИД РФ: Запад не сможет рулить в мире в одиночку
Ник Пригоров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны не смогут в одиночку «рулить в мире», цитирует его РИА «Новости».
По его словам, страны «Большой двадцатки» (с) отражают понимание, что у Запада в одиночку «рулить в мире» не получается.
«Поэтому вместо так называемой «семерки» была задействована лет 10 назад на высшем уровне впервые «Группа двадцати», — объяснил Лавров.
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