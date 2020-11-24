МИД РФ: Запад не сможет рулить в мире в одиночку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны не смогут в одиночку «рулить в мире», цитирует его РИА «Новости».

По его словам, страны «Большой двадцатки» (с) отражают понимание, что у Запада в одиночку «рулить в мире» не получается.

«Поэтому вместо так называемой «семерки» была задействована лет 10 назад на высшем уровне впервые «Группа двадцати», — объяснил Лавров.

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