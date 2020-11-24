В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Байдена с победой в ближайшее время

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет ли Владимир Путин поздравлять демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США после решения о начале передачи власти.

По словам Пескова, этого недостаточно для поздравлений, необходимо дождаться официальных результатов выборов.

«Вы знаете, что еще продолжается пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть подведены официальные результаты», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп разрешил Управлению общих служб (GSA) действовать по «первоначальным протоколам» передачи власти Байдену.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.

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