Алиев назвал христианские храмы в Карабахе историческим достоянием Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не тревожиться за будущее христианских храмов на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Баку, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием республики, передает ТАСС.

Он отметил, что ряд лидеров стран Запада интересуются, что будет с христианскими храмами на землях, перешедших азербайджанской стороне, и выражают беспокойство во время переговоров с Алиевым.

«Пусть никто не беспокоится, особенно лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства, закрывают глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывают тех, кто это совершает», — сказал президент.

Он подчеркнул, что все храмы на указанных территориях — это историческое достояние Азербайджана. Он также добавил, что все исторические памятники в стране охраняются государством. По его словам, за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, еще одна уже отремонтирована.

Кроме того, Алиев призвал западных лидеров не вмешиваться в дела Азербайджана.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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