США планируют укреплять «демократические ценности» в Турции

Госдеп США намерен запустить программу, которая должна будет укрепить «демократические ценности» в Турции. С документом ознакомился RT.

В рамках программы планируется продвижение верховенства права и свободы самовыражения, укрепление способности турецких СМИ и гражданского общества отстаивать права и свободы человека. Также США планируют помочь турецком СМИ выявлять «ошибочную и ложную информацию». Данной инициативой должно будет заниматься американское посольство в республике.

«Эти мероприятия должны быть нацелены на установление личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США и на поощрение позитивного восприятия значимости отношений между двумя странами», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, Соединенные Штаты хотят поработать с Турцией в сфере борьбы с терроризмом и в области укрепления экономического процветания республики.

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