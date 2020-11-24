Трамп разрешил начать формальные процедуры по передаче власти Байдену

Президент США Дональд Трамп разрешил Управлению общих служб (GSA) действовать по «первоначальным протоколам» передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Таким образом, команда GSA и его глава Эмили Мерфи могут приступать к формальным процедурам.

При этом Трамп подчеркнул, что намерен продолжать твердую борьбу, и заявил об уверенности в своей победе.

До этого исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам заявил, что передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и национальной безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Действующий глава государства Дональд Трамп распорядился начать передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.