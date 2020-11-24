Власти США предоставили Байдену доступ к финансам

Управление по общим вопросам администрации Соединенных Штатов (GSA) предоставило Джозефу Байдену доступ к финансам, необходимым для процедуры передачи власти в стране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо главы управления Эмили Мерфи.

Мерфи отметила, что разрешит демократу и его помощникам пользоваться «ресурсами и услугами». Уточняется, что штаб Байдена уже может пользоваться более чем $7 млн.

«Победитель выборов будет определен в рамках электорального процесса, детально изложенного в конституции», — говорится в письме.

Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Действующий глава государства Дональд Трамп распорядился начать передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.

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