Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) «делать, что нужно» для передачи власти Джо Байдену. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти.
«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
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