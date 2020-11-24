Трамп намерен продолжить иски, несмотря на сертификацию голосов

Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление юридического советника штаба Дженни Эллис.

В заявлении отмечается, что сертификация официальными лицами штата является процедурным шагом.

«Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные», — заключила Эллис.

Ранее штат Мичиган официально подтвердил результаты выборов в штате, где победил Джо Байден, получив 16 выборщиков от штата.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Официально итоги еще не были подведены.

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