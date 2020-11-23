ООН выразила сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

«Решение США выйти из Договора по открытому небу вызывает сожаление. Мы отмечаем, что другие участники договора продолжают выражать приверженность соглашению», — сказал Дюжаррик.

Политик подчеркнул, что международная безопасность ухудшается. По его словам, договоренности были выгодны всему международному сообществу.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ДОН в мае 2020 года, обвинив РФ в нарушении его отдельных положений. 22 ноября прекратились обязательства Вашингтона по договору — в этот день истекли полгода с того момента, как американская сторона уведомила другие страны о своем решении.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из ДОН.

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