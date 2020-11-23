МИД Турции вызвал дипломатов Италии и ФРГ
МИД Турции вызвал посла Италии и поверенный в делах Германии в Анкаре из-за досмотра турецкого грузового судна в Средиземном море, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД республики.
«Сегодня посол Италии и поверенный в делах ФРГ были вызваны в наше министерство, где им выразили протест в связи с досмотром без разрешения нашей страны торгового судна MV Roseline A», — сказал источник.
Дипломатам вручили ноты протеста.
Ранее немецкий военный корабль Hamburg осмотрел турецкое судно в рамках миссии Евросоюза IRINI по контролю за соблюдением эмбарго на оружейные поставки в Ливию.
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