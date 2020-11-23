Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной

антинаркотической политики Российской Федерации на период

до 2030 года», — говорится в указе.

Документ направлен на дальнейшую реализацию политики России в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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