Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина «сделать шаг назад»

Экс-глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад». Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Осторожно Собчак».

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей — это будет поступок сильного», — сказал Богдан.

Он уточнил, что данной фразой имел ввиду переподписание Минских соглашений. По его словам, такой поступок будет победой.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске на заседаниях контактной группы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский недоволен форматом Минских соглашений