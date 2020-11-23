Песков рассказал, когда РФ направит поздравление будущему президенту США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва направит поздравления победившему кандидату на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально.

Кроме того, по словам Пескова, действующий президент США также должен признать итоги выборов.

«Должен быть объявлен избранный президент, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что «очевидно, что пока этого не произошло».

Кроме того, Песков также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что на прошлых выборах поздравляли кандидата Хиллари Клинтон, которая в итоге не заняла поста президента.

Песков отметил, что это была фигура речи.

«Потому что в прошлый раз, когда был избран Дональд Трамп, прогнозы всех американистов и социологов свидетельствовали, что побеждала Хиллари Клинтон. Именно об этом говорил президент. Все говорили о победе Клинтон как о свершившемся факте, но оказалось по-другому», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему не поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.