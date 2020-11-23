Глава офиса Зеленского вылечился от коронавируса

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса и возвращается к работе в обычном режиме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

9 ноября украинский лидер сообщил, что у него выявили COVID-19. В этот же день коронавирус нашли и у Ермака. Оба политика были направлены в больницу Феофания в Киеве.

«Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!» — написал Ермак.

Согласно последним данным минздрава Украины, в стране выявлено свыше 630 тысяч случаев коронавируса. Более 11 тысяч человек скончались от инфекции, более 290 тысяч — выздоровели.

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