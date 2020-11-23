Армянский политик объявил бессрочную голодовку, требуя отставки Пашиняна

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн», директор информационно-аналитической службы телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

«Объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставки Никола Пашиняна», — написал он на своей странице в Facebook.

Манукян выразил мнение, что политика правительства во главе с премьер-министром привела армянский народ к «потере части своей родины». По его словам, действующие власти неспособны изменить что-либо в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий по Карабаху.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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