Группа депутатов гордумы Хабаровска покинула ЛДПР

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», – говорится в сообщении.

Источник отметил, что эти депутаты будут оставаться беспартийными.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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