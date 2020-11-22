Макей предсказал Белоруссии «хаос и анархию» в случае революции

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИД РФ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что революция принесет республике только «хаос и анархию».

По его мнению, эти хаос и анархия «погубят» государство и общество.

«Нам придется тогда действительно начинать с нуля», — считает Макей.

Министр также признался, что он не против перемен, но отвергает перемены «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз».

«Мое глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: «давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей» и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?» — сказал Макей.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.