Белоруссия намерена обсудить с Западом целесообразность введения санкций

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что призывы белорусской оппозиции к введению санкций являются «большой глупостью» и «большой опасностью для государственности Белоруссии». Об этом он рассказал в эфире «Беларусь 1».

Он добавил, что «если кто-то хочет пожара в этом регионе», то власти страны выработают ответ инициаторам таких действий. По его словам, тогда «будет жарко и вокруг Белоруссии».

«И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане», — подчеркнул Макей.

Министр выразил мнение, что у западных партнеров «существует больше понимания» о целесообразности принятия подобных решений.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ни одного евро для Лукашенко»: Европа готовит новые санкции

— Маас предупредил, что ЕС продолжит давление на Лукашенко

— Литва, Латвия, Эстония ввели санкции еще против 28 граждан Белоруссии