Белоруссия внесет в санкционные списки представителей руководства ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти страны намерены внести в расширенные санкционные списки представителей руководства Евросоюза. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что Белоруссия никогда не будет проводить разрушающие и деструктивные действия в отношении своих партнеров.

«Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать», — добавил Макей.

По его словам, ряд соседних стран также принимает попытки по вмешательству во внутренние процессы в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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