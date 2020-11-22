Трамп на сессии саммита G20 раскритиковал соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп на сессии по экологии в рамках саммита G20 выступил с критикой Парижского соглашения по климату, передает ТАСС.

Действующий глава Белого дома отметил, что он вывел США из этого «несправедливого и однобокого» договора. Политик отметил, что данное соглашение — «очень несправедливое» для страны.

По словам Трампа, оно было нацелено не на сохранение окружающей среды, а на уничтожение американской экономики.

«Я отказываюсь лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы американских долларов самым злостным загрязнителям (окружающей среды)», — сказал Трамп.

Он также выразил уверенность, что именно это и случилось бы.

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